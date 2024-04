Borghi senza filtri: «Nuovo allenatore? L’opzione vera per il Milan è lui». Le parole del giornalista sul possibile sostituto di Pioli

Stefano Borghi ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio di chi potrebbe essere il sostituto di Pioli sulla panchina del Milan. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Io penso che Xavi possa essere un allenatore credibile per il Milan. Che possa essere un’opzione vera per il Milan divento estremamente più freddo. La situazione di Xavi a Barcellona è particolare, perché Xavi ha annunciato il suo addio però le cronache di oggi, da Barcellona, che sono anche quelle di ieri e dell’altro ieri prima del Clasico, parlavano della possibilità di un ripensamento, che però non so quanto possa concretizzarsi. Non so se Xavi possa concretamente arrivare al Milan. Se devo fare un discorso ideale Xavi per me è un allenatore che ha degli argomenti molto interessanti. Fa un calcio caratterizzato, iper moderno e magari un po’ utopico per certi versi, ma con delle basi che se migliorate, se cementate, possono rendere l’utopia realtà».