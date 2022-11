Borghi: «Il Milan non deve prendere Ziyech, deve aspettare De Ketelaere»

Stefano Borghi, famoso giornalista, ha parlato dell’interesse per Hakim Ziyech al Milan: meglio aspettare De Ketelaere

Ai microfoni di DAZN, Stefano Borghi ha parlato così del possibile arrivo di Ziyech al Milan:

«Investire su Ziyech piuttosto che De Ketelaere in estate? Dobbiamo aspettare, fidati. De Ketelaere col Belgio è entrato e non ha dato molto. Sono completamente diversi. L’investimento c’è sempre. C’è sempre questo discorso. Leao secondo questi ragionamenti era da rispedire, Tonali il più lontano possibile. Il calcio poi funziona in un altro modo. Ziyech è un giocatore fortissimo: se coinvolto, incide a qualsiasi livello».