Bordeaux, focolaio Covid nella squadra di Adli: sono 17 i positivi

Il Bordeaux, squadra del rossonero Yacine Adli, ha richiesto il rinvio della partita contro il Marsiglia a causa dell’emergenza Covid

Il Bordeaux è tra le squadre più colpite in Europa dall’emergenza Covid. Nella squadra francese, in cui è presente anche il rossonero Yacine Adli, ci sono ben 17 casi di positività al virus. Per questo il club ha richiesto, attraverso un comunicato ufficiale, il rinvio del match con il Marsiglia.

«L’FC Girondins de Bordeaux ha inviato una richiesta di rinvio della partita Bordeaux-Marsiglia, in programma venerdì 7 gennaio. Ad oggi, 17 giocatori non sono disponibili per questo incontro a causa dell’epidemia di Covid-19. Vista l’instabilità della situazione sanitaria, abbiamo deciso che questo incontro, se dovesse continuare, si sarebbe svolto senza pubblico.»