Boquete: «Onorata per essere tra le The Best World11 quest’anno ma…»

Veronica Boquete ringrazia per essere entrata a far parte della The Best World11 dell’attuale stagione ma con umilità riferisce che…

Veronica Boquete, centrocampista offensivo del Milan femminile, è stata inserita nella The Best World 11 2020. Ecco le sue parole su Twitter:

«Sono onorata e grata per essere entrata in questa migliore squadra: per me è stato simbolo di amore, apprezzamento e rispetto. Credo che le altre giocatrici abbiano considerato la mia intera carriera. Tuttavia, non penso di meritarmi tutto ciò, ma voglio ringraziarvi molto ugualmente».