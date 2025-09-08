Bonucci a Sky: «Esordio emozionante, ecco qual è il mio ruolo ora. Contro Israele abbiamo questo obiettivo»

Bonucci, assistente tecnico della Nazionale Italiana ed ex Milan tra le altre, ha parlato prima della gara degli Azzurri contro Israele

Le recenti dichiarazioni di Leonardo Bonucci, ora assistente tecnico della Nazionale italiana, stanno facendo molto discutere. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro Israele, l’ex difensore di Juventus e Milan ha offerto spunti interessanti sul nuovo percorso degli Azzurri sotto la guida di Gennaro Gattuso. Bonucci ha sottolineato come la squadra stia vivendo un momento di grande entusiasmo e rinnovamento, evidenziando l’importanza di valori come lo spirito di sacrificio e la voglia di lottare su ogni singolo pallone.

L’obiettivo e la preparazione al Mondiale

Il focus principale per la Nazionale italiana è chiarissimo: ripartire dall’entusiasmo e dalla mentalità mostrata nella partita precedente. Bonucci ha dichiarato: «Il nostro obiettivo è ripartire dall’entusiasmo, con spirito di sacrificio e voglia di lottare su ogni pallone proprio come abbiamo fatto venerdì scorso. Dobbiamo portare avanti questi valori anche stasera e nel cammino che ci deve portare al Mondiale». Questa dichiarazione rivela l’intenzione di costruire un’identità solida e basata su un impegno costante, fondamentale per affrontare le qualificazioni e il percorso verso la Coppa del Mondo. La leadership di Bonucci, anche in questo nuovo ruolo, emerge con forza e la sua esperienza si sta rivelando un asset cruciale per il staff tecnico di Gattuso.

L’analisi del match contro Israele e la nuova strategia

Analizzando la sfida imminente contro Israele, Bonucci ha messo in guardia sulla pericolosità degli avversari. Nonostante l’obiettivo sia attaccare e offendere, ha specificato che non si può abbassare la guardia. «Dobbiamo attaccare e offendere, ma è ovvio che contro Israele, che è una Nazionale capace di ripartire forte e ha qualità sia dietro sia davanti, dobbiamo stare attenti anche in difesa. Dobbiamo ripeterci dopo la grande prova di venerdì». Questa analisi tattica sottolinea la maturità della squadra, che non si affida solo all’attacco ma considera fondamentale l’equilibrio tra i reparti. La difesa, un tempo il regno di Bonucci, rimane un punto cruciale nella strategia dell’Italia.

L’emozione del nuovo ruolo e il futuro al Milan

Il nuovo incarico da assistente tecnico ha profondamente toccato Bonucci, che ha condiviso la sua emozione per la sua prima esperienza in panchina. «La mia prima partita è stata emozionante, mi ha commosso vedere i ragazzi dare tutto in campo. Il mister ha trasmesso grande energia ai ragazzi, che hanno fatto un lavoro encomiabile in questi giorni, mentre noi abbiamo cercato di dare a tutti loro gli strumenti giusti. Ora chiudiamo questo primo ciclo con una grande vittoria contro Israele». Queste parole mostrano il forte legame che si sta creando tra lo staff e i giocatori, con Gattuso che si conferma un grande motivatore.

In un contesto più ampio, le vicende del calcio italiano continuano a evolversi. Il Milan, ex squadra di Bonucci, ha recentemente nominato Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Queste mosse di mercato e di gestione evidenziano un periodo di grandi cambiamenti, non solo per la Nazionale ma anche per i principali club di Serie A. La fonte di queste importanti dichiarazioni rimane Sky Sport, che ha raccolto le parole di Bonucci prima del fischio d’inizio. Il cammino dell’Italia è appena cominciato, e con figure come Bonucci e Gattuso, l’entusiasmo è destinato a crescere.