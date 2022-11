Boniek: «La Champions è già una Superlega. Sulla Serie A…»

Il presidente della Federcalcio polacca Zibì Boniek ha rilasciato una dichiarazione in cui parla della Serie A e della Champions League

A Il Messaggero, Il presidente della Federcalcio polacca Zibì Boniek parla della Serie A e della tanto discussa Superlega:

SUPERLEGA– «Partecipare per diritto divino significa stravolgere i valori del calcio. Noi non siamo americani, dove sono abituati a regole diverse. In realtà la Champions attuale è già una Superlega, ma fondata su criteri corretti. Nel 2024 il numero delle partecipanti aumenterà. Se vogliono andare avanti con la Superlega, rinuncino ai campionati nazionali. La verità è che in nome di un maggior volume di affari, si vuole distruggere il sistema»

SERIE A– «Negli anni Ottanta eravate all’avanguardia, poi vi siete fermati. Credo che le questioni più urgenti da affrontare riguardino stadi, infrastrutture ed investimenti. Ma la Serie A resta un torneo di livello, chi gioca bene in Italia è poi pronto per ogni palcoscenico.»