Bonera a Milan Tv: «Consapevoli di avere QUALITÀ importanti. Ai ragazzi ho detto che…». Le parole del tecnico

Il tecnico di Milan Futuro Daniele Bonera è intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo la prima storica vittoria della nuova formazione rossonera. Le sue parole.

PARTITA – «Sorpreso? No, perchè le qualità che abbiamo anche nella costruzione della rosa, siamo consapevoli di averle. La curiosità era tanta ma i ragazzi hanno interpretato bene la partita nel primo tempo ma non mi è piaciuto troppo il secondo, soprattutto i primi 15 minuti in cui si sono visti tutte le nostre pecche di gioventù: inevitabile in questo periodo dell’anno e in questo progetto che è iniziato un mese fa»

PECCHE – «L’episodio del rigore viene da una rimessa laterale e non siamo stati attenti. Lapo è stato bravissimo, fortunati nel non prendere gol: poi dopo la partita l’abbiamo gestita meglio ma è sempre rimasta un po’ in bilico fino al 2-0. Questo è un percorso che è iniziato un mese fa, oggi avevamo 19 anni di media età: penso sia normale avere questi blackout in certe situazioni»

TALENTO – «Il Milan come settore giovanile ha tanti talenti, dobbiamo soltanto aiutarli a esprimere questo talento anche attraverso partite complicate come quella di stasera. E’ evidente che avevamo 8 o 9 anni di differenza rispetto al Lecco ma guardiamo in casa nostra e cerchiamo di lavorare con il prodotto che abbiamo in casa, cerchiamo di dare a questi ragazzi tutte le opportunità e il tempo di sbagliare: sappiamo che arriveranno anche momenti difficili»