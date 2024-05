Bonanni: «Con Conte De Laurentiis ha fatto una scelta azzeccata». Poi dice la sua su Di Lorenzo: le sue dichiarazioni

Intervenuto su TMW Radio, Bonanni ha parlato così di Antonio Conte. Le sue parole sul tecnico accostato al Milan e ora molto vicino al Napoli.

BONANNI – «La verità sta nel mezzo. Credo che sia un allenatore importantissimo e ADL ha fatto una scelta azzeccata se vuoi tornare subito competitivo. Detto ciò dico che sul mercato si troverà un compromesso, non si potranno prendere tutti quelli che vuole lui ma una via di mezzo si troverà. Credo che Lukaku andrà a Napoli e altri arriveranno. E non sono convinto che Di Lorenzo andrà via. Con 2-3 ritocchi importanti è una squadra di livello»