Bonanni: «Milan-Lazio? Mi aspetto una bella partita, Sarri la preparerà così»

L’ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato così in vista del match di domani in campionato tra il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Massimo Bonanni ha parlato di Milan-Lazio e di come si aspetta che i due tecnici impostino il match.

LE PAROLE – «Sarà una partita fondamentale per la Lazio. La Lazio non può perdere, dall’altra parte credo che sia altrettanto importante per il Milan, sono convinto di vedere una bella partita. Credo che Sarri la preparerà come Napoli».