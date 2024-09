Bonanni DURO: «L’ho BOCCIATO sin dall’inizio. Serve uno DA Milan, secondo me LUI è perfetto»

Le parole dell’ex allenatore e calciatore Massimo Bonanni sulle voci riguardo i candidati come prossimo allenatore del Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha rilasciato queste dichiarazioni sulle voci riguardo i possibili candidati come prossimo allenatore del Milan. Tanti nomi nuovi e nomi già in lista da settimane, queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «La scelta di Fonseca l’ho bocciata dall’inizio. Ero convinto che andasse Conte, pensavo che potesse andare uno tra De Zerbi e Sarri. E dico una cosa: secondo me Sarri è perfetto, per i giocatori che ha. Per i giocatori tecnici e di gamba che ci sono in rosa. Non so se ha il pedigree da Milan, non è facile ma per me Sarri non farebbe danni».