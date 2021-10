Bologna Milan: Krunic torna sulla trequarti da titolare

Bologna Milan: Rade Krunic torna sulla trequarti dal primo minuto. Sono passati molti mesi, ma l’ultima volta andò molto bene. Il precedente

Bologna Milan vedrà come protagonista anche il ritorno da titolare di Rade Krunic. Il bosniaco, fermato da noie muscolari a settembre con la propria nazionale, tornerà dal primo minuto in posizione offensiva, dopo aver cominciato il campionato in posizione di mediano.

L’ultima volta che Krunic partì titolare nel ruolo di trequartista era Marzo. Sette mesi fa infatti, il bosniaco sostituì Calhanoglu in Hellas Verona Milan, siglando perfino la rete del vantaggio con una perla da calcio di punizione. I rossoneri vinsero poi 2-0.