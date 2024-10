Boban NETTO sul rigore negato al Milan: «Per me è FALLO! Abbiamo visto TANTI rigori dati così». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Zvone Boban ha rilasciato queste dichiarazioni sul rigore negato al Milan contro il Leverkusen.

PAROLE – «C’è fallo secondo me, Loftus controlla palla con l’esterno. Il contatto non è forte però c’è. Abbiamo visto dare rigori anche con meno intensità di questo. Quando l’arbitro non sente il rigore difficilmente il VAR interviene. Ma il fallo secondo me c’è, si poteva dare certamente».