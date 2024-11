Boban: «E' meglio che il Milan si chiuda e riparta contro il Real Madrid. Musah? Fonseca lo ha scelto così. E Morata...»

Boban a Sky Sport ha commentato la scelta di Fonseca di schierare Musah titolare contro il Milan, parlando anche di Morata

Boban a Sky Sport ha commentato la scelta di Fonseca di schierare Musah titolare del Milan contro il Real Madrid e ha mandato un messaggio a Morata.



MUSAH TITOLARE – «Credo Fonseca voglia chiudere la parte destra con un giocatore più difensivo, ci può stare, Vinicius è straordinario e puà mettere in difficoltà ogni squadra. Forse Chukwueze è stanco, ha giocato tanto, vuole mettere giocatore fresco, rapido, difensivo. Il Milan si orienterà a contenere e ripartire, è meglio che non gli si chieda di giocare visto sconcertante primo tempo di monza e quello che vediamo da un po’ di tempo. Meglio aspettare e ripartire, davanti ha qualità e velocità. Vazquez non è un terzino destro serio, si può bucare, vedremo che Leao vedremo»

MORATA – «Credo sia partita di rinascita di Morata, non è in discussione l’impegno, la professionalità, la voglia di vincere, il carattere, la leadership che si sente e vede. Poi bisogna vedere numeri, è quello che Alvaro non ha fatto. Non è un fuoriclasse, ma un ottimo giocatore. Ha fatto 2 gol, deve fare più gol».