Boban analizza il pareggio contro il Feyenoord che elimina il Milan dalla Champions League: le sue parole a Sky Sport

Il Milan non va oltre l’1-1 contro il Feyenoord a San Siro ed è costretto a salutare la Champions League. Grossa delusione per i rossoneri che terminano in 10 per l’espulsione di Theo Henrandez. E contro il francese si scaglia Zvonimir Boban.

«Lui è il colpevole» ha detto l’ex calciatore a Sky Sport, «Lo fa da anni e quando trovi uno come Marciniak che ha gli attributi, ciao e arrivederci». Poi Boban ne ha anche per Sergio Conceicao: «I cambi sono discutibili: doveva tenere Gimenez e giocarsela fino alla fine, il Milan poteva farlo»