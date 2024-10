Boban DURO sul Milan: «Ha giocato POCHISSIMO! Solo dopo il GOL subito ha fatto una BUONA partita: penso non sia giusto…». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky negli studi del post partita di Champions, Zvone Boban ha rilasciato queste dichiarazioni sulla prestazione del Milan contro il Leverkusen.

PAROLE – «Per un’ora il Milan ha solo difeso, ha giocato pochissimo. Dopo il gol subito hanno fatto una buona partita, si sono liberati, hanno preso coraggio e hanno creato difficoltà ad un Bayer che era stanco. Non è così rosea, per un’ora il Milan è stato dominato, poi per mezz’ora ha dominato il Milan. Una partita strana, non penso che sia giusto definirla fenomenale, anche perché hai perso. Non è stata sfortuna, per un’ora il Milan non ha giocato a calcio».