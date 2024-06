Boban AMMETTE: «Da giovane ero ambizioso, mi hanno perdonato il mio essere aggressivo in campo. Nella vita ho imparato...»

L’ex calciatore del Milan, Zvonimir Boban, si è espresso così su quanto ha imparato nella vita e nel calcio: le sue parole

Intervenuto come ospite negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban dispensa alcuni consigli di vita anche legati al calcio e alla sua maturazione personale. Le parole dell’ex Milan.

ESPERIENZA – «Con l’esperienza si cambia, i saperi aumentano. Bisogna raccogliere tutte queste esperienze per formati come persona per bene, che vuole condividere con gli altri i tuoi saperi se possono aiutare, senza nessuna arroganza».

ACCETTARE IL BENE E IL MALE? – «Il verbo accettare è un gran verbo, lo è anche per l’Italia di ieri. Io in campo ho saputo accettare tante cose, altre non le sapevo. Ero giovane, pieno di ambizioni che mi hanno portato a sbagliare. Nella vita ho imparato, mi hanno perdonato quelli che ho offeso essendo un po’ aggressivo nel mio essere calciatore. Cerchiamo di capire gli altri, sperando che anche loro possano accettare noi».