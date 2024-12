MN24 – Biglietti Milan Roma: dato da impazzire, i tifosi rispondono ancora presente

Biglietti Milan Roma: si prevede il tutto esaurito per la sfida in programma domenica sera a San Siro. Tutti i dettagli

Come appreso dalla nostra redazione, il Milan può sorridere per la risposta dei propri tifosi in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma.

Nonostante il clima non roseo in casa rossonero, con i tifosi che hanno contestato la società nel post Milan-Genoa e a Verona, anche domenica sera San Siro farà registrare il tutto esaurito per il big match con i giallorossi: escluso dal conteggio il settore dedicato ai tifosi della Roma.