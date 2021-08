Biglietti Milan Cagliari: dettagli e info utili sul match di San Siro

Riparte la Serie A con i tifosi a seguito: dettagli e info utili sul match di San Siro tra Milan e Cagliari

Domani, martedì 17 agosto, è previsto il via alla vendita dei biglietti per il match tra Milan e Cagliari in programma domenica 29 agosto alle 20.45. Di seguito il comunicato del club rossonero.

«In vista della nuova ed emozionante stagione calcistica alle porte, AC Milan è lieto di annunciare che il Club riaprirà lo stadio San Siro ai tifosi, seguendo le nuove linee guida fornite dal governo, con una capienza al 50%. Per dare l’opportunità a quanti più tifosi possibili di vedere il Milan in azione la prossima stagione, il Club offrirà esclusivamente biglietti singoli per le sue partite in casa.

I biglietti per il debutto casalingo dei Rossoneri in Serie A contro il Cagliari, che avrà luogo domenica 29 agosto alle 20:45, saranno messi in vendita online su – www.acmilan.com, singletickets.acmilan.com, e a Casa Milan (Via Aldo Rossi 8, Milano) in tre fasi di vendita successive, a partire da domani:

Fase 1 – Vendita riservata agli abbonati alla stagione 2019/20

La vendita aprirà alle 15.00 del 17 agosto e rimarrà aperta fino alle 23.59 del 20 Agosto.

Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri abbonati alla stagione 2019/20.

I biglietti non sono trasferibili.

Fase 2 – Vendita riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero

La vendita aprirà alle 12.00 del 21 agosto e rimarrà aperta fino alle 23.59 del 22 Agosto.

Ogni possessore della carta Cuore Rossonero potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri possessori della carta Cuore Rossonero. A questa fase possono accedere anche gli abbonati della stagione 2019/2020.

I biglietti non sono trasferibili.

Fase 3 – Vendita libera

La finestra di vendita aprirà alle 12.00 del 23 agosto e rimarrà aperta fino alla data della partita.

Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. A questa fase possono accedere anche gli abbonati della stagione 2019/2020 e i possessori di Carta Cuore Rossonero.

I biglietti non sono trasferibili».