Biglia potrebbe lasciare la Serie A: ecco dove andrà a giocare

Lucas Biglia potrebbe non lasciare la Serie A, ecco chi ha richiesto il regista argentino nei giorni scorsi

Lucas Biglia, come Jack Bonaventura, si è svincolato dal Milan e ora è un parametro zero. Il centrocampista argentino ha diverse richieste in patria (Boca su tutti) ma negli ultimi giorni anche il Torino si sarebbe mosso per acquisirne le prestazioni nella prossima stagione.

Marco Giampaolo, dopo aver chiuso per l’acquisto di Ricardo Rodriguez, vorrebbe affidare al proprio ex regista la guida mediana della squadra granata. Il Torino attende la risposta definitiva di Biglia nelle prossime 48 ore.