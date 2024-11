Biasin secco: «Primo gol subito dal Milan neanche in terza categoria»

Biasin clamoroso contro il Milan di Fonseca: «Primo gol subito neanche in terza categoria». Le parole dell’opinionista sulla partita di ieri

Fabrizio Biasin, a in un editoriale a TMW, ha criticato aspramente il Milan. Di seguito le sue parole sul primo gol preso contro lo Slovan Bratislava in Champions League.

«Il primo gol incassato dallo Slovan Bratislava è agghiacciante, non accettabile neppure in Terza Categoria, un concentrato di decisioni sbagliate e superficialità che il 2-3 finale mitiga solo in parte. Fonseca è in cerca di continuità e certezze ma, al momento, sembra un uomo spaesato in una società che – almeno in apparenza – appare poco interessata al malumore generale».