Biasin elogia Allegri: «Sta costruendo una squadra, secondo me ha in testa un’idea ben precisa basata su questo principio». Le ultimissime

Nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Fabrizio Biasin ha reso omaggio alla memoria di Robert Redford, scomparso ieri all’età di 89 anni, associando i film più celebri dell’attore alle tematiche attuali del calcio. Tra queste, il Milan è stato accostato al film del 1973 “Come eravamo”, per riflettere sul confronto tra la squadra rossonera di oggi e quella della passata stagione.

Secondo Biasin, molti tendono a considerare il Milan di un anno fa potenzialmente più forte, in virtù della presenza di giocatori come Tijjani Reijnders e Theo Hernández. Tuttavia, il giornalista sottolinea un aspetto cruciale: la distinzione tra “bravi giocatori” e una “squadra”. A suo avviso, l’attuale Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, sta dimostrando che la coesione e l’idea di gioco prevalgono sulle singole individualità.

Il tecnico rossonero, noto per il suo pragmatismo, sta costruendo un gruppo solido e funzionale, sfruttando al meglio le caratteristiche di una rosa considerata “asciutta”. Un esempio lampante del “decisionismo” di Allegri, citato da Biasin, è l’immediato inserimento di Adrien Rabiot nel modulo di gioco. Arrivato come uno dei suoi “prediletti”, il centrocampista francese è stato subito messo al centro del progetto, anche a costo di ridefinire gli equilibri preesistenti. Questa mossa, secondo Biasin, evidenzia la capacità di Allegri di plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, senza timore di prendere decisioni forti per il bene del gruppo.

L’associazione al film “Come eravamo” suggerisce che il Milan attuale, pur potendo sembrare sulla carta meno talentuoso rispetto a quello di un anno fa, ha trovato una sua identità e una sua compattezza che lo rendono più efficace sul campo. La visione di Biasin è chiara: la squadra di Allegri, più che sui singoli, si sta affermando grazie a un’idea di calcio precisa e a una gestione decisa da parte del suo allenatore, che ha saputo valorizzare la rosa a disposizione.