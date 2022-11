Bianchi: «Milan Femminile? Gara complicata»

Chiara Bianchi, difensore del Como, ha parlato ai canali ufficiali del club alla viglia della sfida contro il Milan Femminile

«A Milano sarà una gara molto complicata, anche perchè le rossonere arrivano da una serie di risultati difficili. In mezzo ci sono state due settimane di pausa per le nazionali e quindi il Mister non ha avuto a disposizione molte componenti della squadra»