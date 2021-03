Berti: «Gol preferito? Dissi ai milanisti che avrei segnato e lo feci»

In un’intervista ai microfoni del canale Twitch di Alessandro Cattelan, Nicola Berti ha rilasciato qualche dichiarazioni sui derby

Nicola Berti è stato ospite su Twitch di Alessandro Cattelan dove ha potuto parlare di presente e di passato, con qualche ricordo sui derby. Ecco le sue parole: «Gol preferiti? Quelli nei derby. C’è quella rete in cui dichiarai ai rossoneri che gli avrei fatto gol e glielo feci. Stagione 92/93, l’anno in cui stavamo rimontando»

DERBY PIÙ BELLI – «Non ci si parlava per una settimana, poi in Nazionale facevamo pace. Ma durante il campionato c’era una sfida anche prima delle partite. Ricordo che ci riscaldavamo nelle palestrine, non in campo: le pallonate che tiravo dall’altra parte per dar fastidio… Con qualche altra squadra siamo anche venuti quasi alle mani già prima delle partite».