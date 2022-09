Berlusconi su Palladino: «Sono sicuro che con i nostri consigli tecnici farà bene». Le parole del presidente del Monza

Silvio Berlusconi ha parlato ai microfoni di LaPresse della scelta di mettere Palladino sulla panchina del Monza. Ecco le parole dell’ex presidente del Milan:

«Sono sicuro che avendo anche cambiato allenatore, con un nuovo allenatore in cui abbiamo molta fiducia, noi riusciremo presto a rimetterci in carreggiata e a ben figurare anche in Serie A. Non conosco abbastanza Palladino per fare paragoni, a me è piaciuto molto, lavora da diverso tempo per le squadre giovanili del Monza, con la nostra vicinanza assidua e con i nostri consigli tecnici, come abbiamo fatto per 30 anni al Milan io credo che farà bene»