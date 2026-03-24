Berlusconi Milan, il 24 marzo 1986 diventava ufficialmente Presidente: tutti i trofei della sua gestione

Berlusconi Milan, 40 anni fa diventava ufficialmente Presidente: tutti i trofei vinti sotto la gestione di Silvio!

Il 20 febbraio del 1986 Silvio Berlusconi acquistava l’Associazione Calcio Milan, il 24 marzo dello stesso anno ne diventava ufficialmente Presidente dando vita all’epoca più vincente per la storia di un club di calcio italiano.

Da lì in poi 31 anni di dominio in Italia, in Europa e nel Mondo: 8 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 3 Mondiali per Club, 6 Supercoppe Italiane, 5 Supercoppe Europee e 1 Coppa Italia.

Sotto la sua gestione i tifosi milanisti hanno sognato in grande grazie a fior fior di campioni e grandissimi allenatori che hanno permesso al Diavolo di dominare in Italia, in Europa e nel Mondo.

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