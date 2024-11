Bergonzi clamoroso: «Napoli Roma? Lukaku doveva essere espulso alla fine del primo tempo. Il VAR e Massa...»

Bergonzi spiega alla Domenica Sportiva perché l’arbitro Massa avrebbe dovuto espellere Lukaku alla fine del primo tempo di Napoli Roma

La mancata espulsione di Lukaku in Napoli Roma ha scatenato diverse polemiche sui social a cui hanno preso parte anche i tifosi del Milan. Il moviolista Bergonzi, alla Domenica Sportiva, ha spiegato perché il belga avrebber meritato il rosso.

LE PAROLE – «Non mi è piaciuta la gestione dei cartellini di Massa. Due episodi di Lukaku. Minuto 13 del primo tempo, intervento di Lukaku su Celik. Il direttore di gara fischia fallo ma non prende un provvedimento disciplinare. È in scivolata, piede a martello, tacchetti esposti che vanno sulla caviglia dell’avversario. Siamo abituati nel nostro campionato che il VAR richiama il direttore di gara per far prendere il provvedimento di espulsione nei confronti di chi commette l’intervento. Non è stato richiamato al monitor e l’arbitro non l’ha neanche ammonito in campo. Sul finire del primo tempo c’è un’altra azione del Napoli, Di Lorenzo mette in mezzo, Lukaku prova ad andarci e con la gamba sinistra va a centrare in maniera imprudente e pericolosa Svilar. L’intervento è brutto, sicuramente pericoloso che meritava almeno il cartellino giallo. Anche qui nessun provvedimento. Lukaku alla fine del primo tempo doveva essere espulso, invece è rimasto in campo e ha determinato la partita. Massa male dal punto di vista della gestione disciplinare dei cartellini».