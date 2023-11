Bergomi a sorpresa sull’ex Milan: «Hanno sottovalutato il suo addio» ha dichiarato negli studi di Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

BERGOMI – «Partiamo da come hanno costruito la squadra. Io cambio la fascia destra per mettere giocatori che mi danno qualcosa di più a livello offensivo. Poi metto più fisicità in mezzo al campo. Ma ha sottovalutato una cosa, il numero 10, l’addio di Brahim Diaz, che al Milan faceva comodo. Loftus-Cheek era partito bene e in quel tipo di centrocampo manca»