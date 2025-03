Condividi via email

Beppe Bergomi, nel post partita di Milan–Lazio, a Sky Calcio Club, ha parlato dei rossoneri. Queste le parole dell’ex difensore:

«Io credo che questa sia una squadra piena di talento, ma far giocare insieme questi calciatori è difficile senza disciplina e altro. Conceicao oltre al sigaro ha fatto fatto dichiarazioni che lo hanno reso popolare tra i tifosi. Ma non sono messaggi giusti che devi dare alla squadra in certi momenti».