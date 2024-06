Bento Milan: non solo l’Inter, CONCORRENZA inaspettata per il portiere

Bento Milan, concorrenza inaspettata per il portiere brasiliano: anche Atletico Madrid e Liverpool pensano all’estremo difensore

Come riportato da Sports Zone, aumenta la concorrenza per il calciomercato Milan per Bento dell’Athletico Paranaense: oltre all’Inter anche Atletico Madrid e Liverpool stanno pensando al portiere.

Il brasiliano sarebbe pronto allo sbarco in Europa e avrebbe dato la propria priorità proprio ai nerazzurri che però non vogliono pagare i 20 milioni di euro richiesti dal club brasiliano. Prossime settimane saranno decisive per capire come finirà la vicenda.