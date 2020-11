Bennacer sempre più in cattedra, è il regista migliore della Serie A

Ieri sera Stefano Pioli ha elogiato pubblicamente Ismael Bennacer. Un commento più che mai adatto alla situazione

Ieri sera Stefano Pioli ha elogiato pubblicamente Ismael Bennacer. Un commento più che mai adatto alla situazione, visto che il centrocampista ha fornito un’altra prova esaltante in mezzo al campo.

Non c’è dubbio che l’algerino sia sempre più decisivo in questo Milan, soprattutto quando affiancato da Frank Kessie con il quale forma una coppia completa dal punto di vista delle caratteristiche tecniche. Dopo la partenza di Miralem Pjanic con destinazione Barcellona, Bennacer può essere considerato il miglior regista in circolazione in Serie A.