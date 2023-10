Bennacer a Milanello, al via la fase due. E spunta la data del rientro in campo del centrocampista algerino

Come da previsione, nella giornata di ieri Ismael Bennacer ha varcato i cancelli di Milanello per iniziare la fase finale della sua riabilitazione. Fino ad oggi i tempi di recupero sono stati rispettati: ma quando rivedremo in campo il regista del Milan?

Comer riportato da Tuttosport le aspettative più ottimistiche dicono metà dicembre, ma la sensazione è che il tutto potrebbe slittare a gennaio. Saranno soprattutto le sensazioni del giocatore a dettare l’agenda dei lavori.