Le parole di Bennacer a Dazn, al 45′ di Napoli Milan:

«Il Napoli gioca bene, proviamo a cercare di recuperare palla alta ma è difficile. Comunque ci siamo, dobbiamo continuare. Rigore? Non lo so, mi ha toccato, vero che non ha fatto niente ma era sulla mia strada».