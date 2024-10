Bennacer Milan, il messaggio dell’algerino fa sognare i tifosi – VIDEO

Bennacer Milan, il suo messaggio dell’algerino fa sognare i tifosi – VIDEO. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Bennacer, centrocampista del Milan, è attualmente fermo ai box per infortunio. L’algerino, tramite un video postato dal profilo Aspetar, ha rilasciato un bellissimo messaggio ai tifosi. Di seguito le sue parole.

«Ciao a tutti, sono qui in Aspetar e continuo la mia riabilitazione per tornare in campo, spero di rivedervi presto (tifosi del Milan, n.d.r.). Ringrazio tutti per il supporto che mi avete mostrato, tornerò più forte»