Bennacer Milan, Conceicao appoggia il suo discorso nel finale: le parole non lasciano alcun dubbio. Le dichiarazioni del nuovo mister rossonero

Conceicao è intervenuto in conferenza stampa per commentare la semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan vinta dalla sua squadra in rimonta per 1-2. Di seguito le dichiarazioni e il retroscena sul discorso di Bennacer a fine gara.

BENNACER – «I ragazzi sono molto uniti, Isma ha fatto un bel discorso alla fine: ha parlato lui ma poteva parlare un altro perché il sentimento era lo stesso, di questo sono contento».