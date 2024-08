Bennacer Milan, SPUNTA una soluzione INASPETTATA! Può partire con QUESTA formula. I DETTAGLI

Bennacer-Milan, spunta una soluzione inaspettata: può partire con la formula del prestito in queste ultime ore. I dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore del calciomercato Milan è spuntata una soluzione a sorpresa per quanto riguarda il futuro di Ismael Bennacer. I dettagli:

PAROLE – «C’è ancora margine per la cessione in prestito di Bennacer (non in Arabia ma ha ricevuto interessi da club europei). In caso di partenza sarebbe corsa contro il tempo per prendere il sostituto».