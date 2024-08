Bennacer Milan, conferme TOTALI dalla Francia! Il Marsiglia può chiudere subito: le ULTIMISSIME

Bennacer Milan, conferme TOTALI dalla Francia! Il Marsiglia può chiudere subito a queste condizioni: le ULTIMISSIME

Direttamente dalla Francia arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Ismael Bennacer.

Stando a quanto riportato da RMC Sport, infatti, il Marsiglia sarebbe pronto ad affondare il colpo per il centrocampista in uscita dal Milan: per sostituire Veretout (in contatto con il Rennes) i francesi vorrebbero ripiegare sul mediano rossonero con la formula del prestito.