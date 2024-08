Bennacer in uscita dal Milan? Dal messaggio sui social non sembra: «San Siro, che gioia ritrovarti» – FOTO

Bennacer in uscita dal Milan? Dal messaggio sui social non sembra: «San Siro, che gioia ritrovarti». La FOTO pubblicata su Instagram

Tra i calciatori che sembravano poter essere in uscita dal Milan, in questa sessione di calciomercato, c’era anche Bennacer con l’Arabia che lo stava tentando. Dal messaggio pubblicato su Instagram dal calciatore dopo la sfida contro il Monza, non sembra esserci questo desiderio di lasciare il club.

PAROLE – «San Siro, che gioia ritrovarti».