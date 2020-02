Bennacer alza i giri, il regista sta crescendo partita dopo partita

Anche ieri Ismael Bennacer ha fornito una prestazione più che positiva contro la Juventus. L’algerino non ha affatto subìto Pjanic

Anche ieri Ismael Bennacer ha fornito una prestazione più che positiva contro la Juventus. L’algerino non ha affatto subìto Pjanic e compagni, ma anzi ha dato ordine al centrocampo rossonero con quantità e qualità. Anche nel derby non aveva sfigurato e ora, complici le assenze di Krunic e Biglia, sta trovando anche continuità. Stefano Pioli gli ha dato fiducia fin da subito e l’ex Empoli sta crescendo partita dopo partita. Una delle pecche al momento sembra la poca concretezza in fase offensiva. Bennacer, infatti, non solo non ha ancora realizzato reti in maglia rossonera, ma ha scarsa confidenza anche con gli assist e i tiri in porta.