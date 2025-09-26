Benatia elogia Allegri e torna sulla situazione Rabiot! Le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Mehdi Benatia, l’attuale direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, ha concesso una lunga e schietta intervista ai colleghi del Corriere dello Sport, toccando temi caldi che vanno dalla rivalità in Ligue 1 con il PSG (recentemente battuto 1-0) fino alle sue passate esperienze italiane. Al centro del dibattito, però, ci sono soprattutto il tecnico rossonero Massimiliano Allegri e il suo ex giocatore Adrien Rabiot, ora ricongiuntisi proprio al Milan.

Il retroscena di mercato: Fonseca e il blitz per De Zerbi

Benatia ha svelato un interessante retroscena legato alla panchina dell’OM. Interrogato sull’interesse per Allegri o Daniele De Rossi, il dirigente marocchino ha negato: “Noi avevamo cercato Paulo Fonseca (il portoghese, ex tecnico di Roma e Lille). Era tutto fatto, c’era l’accordo, poi a maggio 2024, dopo che perdemmo con l’Atalanta, chiamò e ci disse che non se ne faceva nulla. Il 13 giugno era l’allenatore del Milan“.

Dopo il dietrofront di Fonseca, l’OM virò su Conceiçao. Poi, però, arrivò la grande occasione: “Quando abbiamo saputo che c’era la possibilità di prendere Roberto De Zerbi ci siamo detti con Pablo Longoria (il nostro presidente): ‘Proviamoci’. Spinti dal proprietario McCourt siamo partiti all’attacco” e abbiamo chiuso per l’italiano.

La promessa non mantenuta di Allegri

Il rapporto tra Benatia e Allegri, che si è incrociato alla Juventus, è fatto di stima ma anche di vecchi rancori. Il direttore sportivo non ha nascosto una frecciata al tecnico livornese, definendolo comunque “un grande allenatore, perfetto per il Milan“. Il riferimento è a un episodio passato: “Abbiamo discusso in passato, non lo nego. Paratici fu chiaro con me, lui meno. Mi promise che avrei giocato nonostante il ritorno di Bonucci. E sapete come andò? Cinque partite, zero presenzeper Benatia”. Una promessa non mantenuta che, evidentemente, è rimasta impressa.

Il caso Rabiot: la serietà prima di tutto

Interrogato sui suoi ex giocatori, in particolare Adrien Rabiot, ora al Diavolo con Allegri, e Rowe (ora al Bologna), Benatia ha aperto una parentesi sui problemi disciplinari. Ha descritto l’addio dei due come la conseguenza di “una rissa che non si dovrebbe vedere mai” e di atteggiamenti sbagliati a inizio estate. “Ritardi, atteggiamenti sbagliati, situazioni sgradevoli: ma stiamo scherzando? Che cosa stiamo qui a fare? Siamo in Champions: e allora?”. La dirigenza dell’OM ha preteso serietà a costo di sacrificare i risultati. “Con loro non è andata così, ma grazie comunque per quanto dato alla squadra. In particolare a Rabiot che ha contribuito alla qualificazione” in Europa. Un messaggio di rigore e riconoscenza che ben definisce la gestione Marsiglia.