Beltran Milan, l’attaccante allo scoperto: l’ha detto sul suo futuro

Beltran Milan, l’attaccante di proprietà del River Plate esce allo scoperto: lo ha detto sul proprio futuro

Lucas Beltran, attaccante del River Plate che è stato accostato di recente al Milan, ha parlato del suo futuro dopo la partita contro l’Internacional di Porto Alegre. Le sue parole.

BELTRAN – «Ho sentito le voci su di me ma ancora non so niente. Sono molto calmo e concentrato sulle partite che ho da fare con il River Plate. Non posso rispondere sul mio futuro perché è una cosa che non so»