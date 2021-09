Belotti Milan: il mancato rinnovo e la possibile cessione, cosa c’è di vero

Andrea Belotti è stato vicino a lasciare il Toro ma è rimasto. Il caso rinnovo non si risolve e potrebbe lasciare il club a zero, come finira?

Un futuro tutto da scrivere. Mai come quest’estate Andrea Belotti è stato vicino a lasciare il Torino. L’Inter è la squadra che forse si è avvicinata di più al giocatore per sostituire il partito Lukaku, salvo poi virare su Correa. Il rischio è stato quello di un derby di mercato con il Milan con i rossoneri interessati più a prelevare il ‘Gallo’ a parametro zero la prossima estate, in caso di permanenza del bomber sotto la Mole e di mancato rinnovo con il sodalizio di Cairo.

Proprio la questione rinnovo resta un caso spinoso. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Andrea Belotti piace da sempre al Milan, specialmente al direttore Frederic Massara. Il club rossonero resta alla finestra, attento ai possibili sviluppi sul capitano del Torino.