Bellinazzo: «Nuovi stadi? Già persa un’occasione»

Marco Bellinazzo ha commentato la possibilità di costruire nuovi stadi in Italia in vista degli Europei del 2032

A TMW Radio Marco Bellinazzo ha parlato in questi termini della possibilità di costruire nuovi stadi in Italia in vista della possibile candidatura per gli Europei del 2032:

«Credo che la dichiarazione sia parziale. Fare un grande evento sarebbe utile per portare questo tipo di azioni. Serve un cosiddetto volano per spingere a fare nuovi stadi. Abbiamo già perso la grande occasione con Euro 2012».