Behrami così su Fonseca: «Non c’è questa sensazione da parte delle star del Milan»

Fonseca Milan, Valon Behrami, ex centrocampista ed opinionista, ha commentato il momento del club rossonero: le dichiarazioni

Ospite a DAZN, Valon Behrami ha analizzato così la situazione del Milan:

PAROLE – «L’allenatore è il comandante, il capo. Ho la sensazione che non ci sia questa sensazione da parte delle star del Milan, il riconoscimento. Mi sembra che in alcuni momenti si sentano anche al di sopra di Paulo Fonseca, perché per quello che hanno fatto, della loro storia. E quindi Theo in questo momento non vuole neanche scendere al compromesso di chiedere all’allenatore cosa c’è che non va, cosa posso fare per tornare ad essere leader. Ed è questo quello che mi sembra strano».