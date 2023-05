Behrami: «Mercato del Milan? Ecco i miei consigli». L’ex giocatore consiglia la società sugli acquisti da fare

In occasione del post partita di Milan Sampdoria, Valon Behrami ha dato consigli per il mercato rossonero.

Ecco le sue parole: «Budget di 20 milioni? Per il ruolo di centravanti ho scelto Mauro Icardi (valutazione 20 milioni di euro): a livello mediatico, il fatto che sia un ex Inter darebbe molto. Come centrocampista centrale prenderei Reijnders dell’AZ (valutazione 10 milioni di euro), Poi Dybala, 20 milioni alla Roma, e infine Zaha, in scadenza di contratto col Crystal Palace»