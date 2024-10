Bayer Leverkusen Milan, SUFFICIENZA piena per lui! Reijnders non sfrutta un ASSIST perfetto

Secondo i quotidiani oggi in edicola, è il solito Pulisic quello visto in campo per il Milan nella sfida persa ieri sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Un paio di spunti interessanti, soprattutto nel primo tempo e un assist al bacio per Reijnders non sfruttato. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport:

PAROLE – «Al primo spunto costringe al giallo Garcia, poi chiama alla parata Hradecky. In mezzo tante rincorse, qualche pausa e un assist a Reijnders».