Bayer Leverkusen Milan, Di Stefano SPIEGA: «Sono DUE i dubbi di Fonseca, LORO recuperati»

Bayer Leverkusen-Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha fatto il punto in vista della sfida di martedì in Champions League

Ospite a Sky, Di Stefano ha dichiarato:

PAROLE – «Ci sono delle buone possibilità (che venga riproposto il modulo con due attaccanti ndr), credo che Fonseca sceglierà domani. Questa mattina c’è stato l’allenamento. Ci sono state delle prove si, ma ancora nulla di definitivo anche perché si è giocato venerdì. Difatti ieri è stato un giorno di scarico, oggi ancora un giorno leggero, domani si proverà la formazione, poi si partirà nel pomeriggio alle 16.30 da Malpensa Prime in direzione Colonia e poi in pullman verso Leverkusen. Due buone notizie per il Milan: Calabria ed Okafor hanno fanno fatto riscaldamento personalizzato sul campo poi si sono uniti alla squadra. Quindi ci saranno e saranno convocati. In vista della formazione, qualora mai fosse 4-2-4, due soli dubbi, entrambi in difesa. Chi tra Calabria e Emerson Royal a destra e chi tra Pavlovic e Tomori, perché Boniface è un giocatore fisicamente molto forte, imponente, e la fisicità di Pavlovic potrebbe fare al caso del Milan. C’è anche la possibilità concreta che Paulo Fonseca confermi in blocco per la terza partita consecutiva lo stesso 11, anche perché serve che questa squadra trovi sempre più dimensioni, sempre più le contromisure giuste a livello difensivo».