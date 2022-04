Bartoletti: «Nessuna favorita per lo scudetto, gli allenatori...»

Marino Bartoletti ha analizzato la corsa scudetto a 6 giornate dal termine del campionato: nessun favorito chiaro

Marino Bartoletti ha parlato della corsa scudetto a Sky:

«Non c’è una squadra attrezzata a vincere lo scudetto. Nemmeno i tre allenatori hanno mai vinto uno scudetto. Non c’è una vera favorita per la vittoria finale. Gli allenatori si nascondo e dicono che a nessuno di loro è stato chiesto di vincere lo scudetto, ma non credo sia così. E’ uno scudetto al ribasso a livello di punti».