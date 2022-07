Bartoletti: «Milan? Deve rinforzasi per vincere ancora»

Presente a Pontremoli per il premio Bancarella Sport, Marino Bartoletti ha detto la sua sul Milan in vista della prossima stagione

«I rossoneri potranno avere qualche problema per confermarsi? Sono convinto che non fosse la squadra più forte e questo rende la vittoria dello Scudetto ancora più importante. Per vincere ancora però non basta quello slancio che gli ha garantito il titolo di quest’anno. Aveva ragione Maldini: per navigare a quella quota di volo bisogna rinforzarsi un pochino»