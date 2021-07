Barella potrebbe risolvere un problema del Milan, ecco come

Barella potrebbe indirettamente aiutare il Milan in una situazione particolare. Facciamo il punto sull’intricato giro di calciomercato

La notizia di oggi è che il Liverpool avrebbe messo nel mirino Frank Kessie. L’ivoriano, in scadenza con il Milan, rischia quindi di accasarsi in Premier League dopo l’Olimpiade.

C’è un fattore che però potrebbe agevolare Maldini per il rinnovo del contratto. Jurgen Klopp ha messo in cima alla lista Barella, che rimane quindi il giocatore ideale per il centrocampo del tecnico tedesco. In questo senso i 60 milioni di euro messi sul piatto per l’italiano stanno facendo vacillare l’Inter.

A quel punto i Reds mollerebbero anche la presa sul rossonero, considerato al momento come il piano b per il centrocampo di Klopp.