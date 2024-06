Barella svela il RETROSCENA: «Scudetto vinto nel derby? Ecco cosa è successo a fine partita». Le parole del centrocampista dell’Inter

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni del canale Youtube Football Emotion Italia dello scudetto vinto contro il Milan. Di seguito le parole del centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana:

PAROLE – «E’ stato bellissimo. Avevamo la sicurezza di vincere lo Scudetto ma farlo nel derby sarebbe stato un plus per la nostra gente e per tutto. Abbiamo provato e siamo riusciti a portare a casa questo risultato straordinario. Dopo il fischio finale, però, ho esultato ma poi ho stretto la mano ai giocatori del Milan perché ho vissuto anche io la sensazione di perdere uno Scudetto, così come ho perso una finale di Champions League e una di Europa League. Mi sono sentito di fare quel gesto, poi sono tornato a festeggiare coi miei compagni».